Русские наказали киевский режим за атаки на наши НПЗ и заводы: Удары "Кинжалом" приняла энергетика, оборонка и железная дорога

В Минобороны России подтвердили, что русские наказали киевский режим за атаки на наши НПЗ и заводы. В течение пяти дней удары "Кинжалами", а также беспилотниками приняла энергетика, оборонка и железная дорога Украины.
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