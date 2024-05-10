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Царьград

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Русские наказали киевский режим за атаки на наши НПЗ и заводы: Удары "Кинжалом" приняла энергетика, оборонка и железная дорога

Русские наказали киевский режим за атаки на наши НПЗ и заводы: Удары "Кинжалом" приняла энергетика, оборонка и железная дорога

В Минобороны России подтвердили, что русские наказали киевский режим за атаки на наши НПЗ и заводы. В течение пяти дней удары "Кинжалами", а также беспилотниками приняла энергетика, оборонка и железная дорога Украины.

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