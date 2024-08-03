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От этого можно отмахиваться, но замалчивать проблему просто глупо

От этого можно отмахиваться, но замалчивать проблему просто глупо

МИГРАНТЫ. ЧАСТЬ  Россия-Сегодня        Подборка интересных фактов в России от Игоря Кулебякина, совершённых мигрантами и рост количества подобных случаев налицо.

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Комментарии
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Н
Наталья
За любую провинность малолетнего ушлепка нужно высылать всю семейку. Лишать гражданства и недвижимости. За любой косой взгляд!
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Бла бла бла, а нелюди убивают местное население и им все сходит с рук, всё, наша власть сдалась ?! В нашей стране начались 90ые,захотел увидел, отобрал и убил ?! Почему правительство и депутаты не несут за это уголовной ответственности, ждём полной анархии, Владимир Владимирович, вы собираетесь контролировать ситуацию и согласно присяге Конституции, защищать права и свободы граждан или уже всё, сдулись и смирились, озвученной вами толерантности, когда опухоль в виде рака, уничтожит живой организм и погибнет сама
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4 час.
ninikooo Митусова
Эту проблему не нужно было создавать в 1992 году и сразу же уже нужно было начинать этих ублюдков « учить жизни по правилам страны, в которую они приехали работать ( на тащить сюда все свои пулы и сажать на « социалку», не создавать ОПГ- диаспоры, ММА/ клубы, где готовят убийц, не открывать мечети и молельные дома, где готовят террористов)- а теперь мы имеем терракты, несчетное количество убитых, искалеченных, изнасилованных, педофилию и наркоманию. А правительство и Госдума делают нам « выкладки», что ну никак не проживем мы без этих мразей!!! Проживаем!!! Припеваючи!!!! Как Белорусиия и ОАЭ, которые показали им кукиш!!!
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3 час.

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