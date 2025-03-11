"Марджанджа, где же ты?": Шуфутинский подарил супруге печку за миллион

В этот раз певец порадовал жену простым подарком, а не бриллиантамиПевец Михаил Шуфутинский любит делать подарки супруге Светлане, с которой живёт вот уже 10 лет.
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