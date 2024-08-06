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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Дрозд: «Обе программы готовы, сейчас накатываем. Много работаем над скольжением, скатанностью, вообще над всем»

  Весной этого года Дрозд и Елизавета Шичина образовали дуэт в танцах на льду. «Обе программы уже готовы, сейчас накатываем.

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