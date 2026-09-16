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Царьград

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Последние дни - в хосписе: Умерла Наталья Данилова из "Место встречи изменить нельзя"

Последние дни - в хосписе: Умерла Наталья Данилова из "Место встречи изменить нельзя"

Актриса Наталья Данилова из "Место встречи изменить нельзя" скончалась на 71-м году жизни. Её последние дни прошли в хосписе: артистка умерла после тяжёлой болезни.

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