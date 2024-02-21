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Мы соседи по планете

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Почему в СССР царил культ уголовной романтики

Почему в СССР царил культ уголовной романтики

В наши дни многочисленные адепты АУЕ вызывают вполне обоснованное раздражение. Многие россияне уверены, что это течение, увлекающее в основном молодежь — продукт современной вседозволенности и падения нравов.

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