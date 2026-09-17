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Мастер-план пробуксовывает: в Чите не нашлось проектировщика для мегаколонии

Мастер-план пробуксовывает: в Чите не нашлось проектировщика для мегаколонии

На проектирование объединённой колонии на 3000 мест в Чите подала заявку всего одна компания. Максимальная цена контракта на проектные и изыскательские работы ограничена 311,1 миллиона рублей.

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