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Звезда "Великолепного века" Озчивит заявил, что у него нет соперничества с Бюрсином

Звезда "Великолепного века" Озчивит заявил, что у него нет соперничества с Бюрсином

Актер Бурак Озчивит, звезда сериала "Великолепный век", во время визита в Россию ответил на вопрос о возможной конкуренции между ним и другой звездой турецкого кино - актером Керемом Бюрсином, сыгравшим главную роль в романтическом сериале "Постучись в мою дверь".

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