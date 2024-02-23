Звезда "Великолепного века" Озчивит заявил, что у него нет соперничества с Бюрсином

Актер Бурак Озчивит, звезда сериала "Великолепный век", во время визита в Россию ответил на вопрос о возможной конкуренции между ним и другой звездой турецкого кино - актером Керемом Бюрсином, сыгравшим главную роль в романтическом сериале "Постучись в мою дверь".