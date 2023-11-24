"Прогрессивные компании". Юрий Гатилов заявил о важности поддержки алтайских компаний

И назвал победителя специальной номинации от "Жилищной инициативы" на премии "Народный знак качества" Гендиректор одного из крупнейших застройщиков Алтайского края – компании "Жилищная инициатива" – и один из самых известных строителей региона Юрий Гатилов заявил, что за последние два года премия "Народный знак качества" стала настоящей традицией.
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