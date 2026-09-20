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ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму

ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму

Обработано 45,08% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,67%, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,87%, «Справедливая Россия» — 5,18%.

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