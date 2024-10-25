Две тысячи бойцов ВСУ попали в «котел» в Курской области, сообщил Путин

Казань. Татарстан. В Курской области блокировано порядка 2 тыс. украинских военнослужащих. Российская армия начала операцию по уничтожению оказавшихся в «котле», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, пишет Газета.