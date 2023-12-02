Rheinmetall планирует начать выпуск бронетехники на Украине

Немецкий концерн организует производство БТР и бронемашин.Немецкие СМИ сообщают, что концерн Rheinmetall в 2024 году начнёт выпуск на территории Украины бронетранспортёров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.
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