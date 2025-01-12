США вновь отказали русским дипломатам в визите к месту памяти лётчиков

Русским дипломатам вновь отказано в участии в церемонии памяти советских лётчиков в Элизабет-Сити. В Посольстве России в США подчеркнули, что это подтверждает стремление игнорировать важные моменты российско-американского сотрудничества в годы Второй мировой войны.