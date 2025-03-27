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Тренды весны 2025: какие прически и стрижки будут в моде

Тренды весны 2025: какие прически и стрижки будут в моде

Freepik Весна — время обновлений, когда особенно хочется перемен во внешности. Что выбрать: легкую стрижку, стильную укладку или просто сменить пробор? О том, какие главные трендыбудут доминировать как на улицах, так и в салонах красоты этой весной, в беседе с WomanHit рассказала Маргарита Андрианова — создатель международной сети премиум-студий красоты по наращиванию волос.

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