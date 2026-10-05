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Царьград

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Жители России стали рациональнее подходить к продуктам и не закупают впрок

Жители России стали рациональнее подходить к продуктам и не закупают впрок

Граждане в России перестали приобретать продукты впрок и стали относиться к покупкам рациональнее.Жители России стали реже приобретать продукты впрок и в целом рациональнее относиться к покупкам.

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