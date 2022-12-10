Сам себе мастер

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  • людмила коптякова
    Восхитительно! Ожидала увидеть обычную лоскутную аляповатость, но мастерица приятно удивила. Очень красиво и необычно...Много лет собираю...
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    ОНИ Тоже построили на месте бывшего сарая, а не в дебрях центральной азииКрутой домик вмес...
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Чем украсить дом к Новому году, если нет места для ёлки?

Чем украсить дом к Новому году, если нет места для ёлки?

Многие из нас, рассуждая о новогодней атмосфере, представляют себе большой красивый дом, трехметровую ёлку у камина, обилие теплых огней и перила лестниц, украшенные еловыми гирляндами с лентами.

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