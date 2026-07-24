Эксперт НТК: новые ограничения в ремонте инновационных вагонов нуждаются в отраслевой корректировке

С 1 июля 2026 года в информационных системах введён контроль выполнения планового текущего ремонта в объёме ТР‑3 для полувагонов производства Объединённой вагоностроительной компании (модели 12‑9853 и 12‑9869) и Могилёвского вагоностроительного завода (модель 12‑9954).