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Вгудок

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Эксперт НТК: новые ограничения в ремонте инновационных вагонов нуждаются в отраслевой корректировке

С 1 июля 2026 года в информационных системах введён контроль выполнения планового текущего ремонта в объёме ТР‑3 для полувагонов производства Объединённой вагоностроительной компании (модели 12‑9853 и 12‑9869) и Могилёвского вагоностроительного завода (модель 12‑9954).

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