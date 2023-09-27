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Агент не исключил возможность возвращения Малкома в Россию

Агент не исключил возможность возвращения Малкома в Россию

Агент Малкома заявил, что его клиент скучает по России. Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Аль-Хиляля» Малкома, заявил, что в будущем его клиент может снова оказаться в России.

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