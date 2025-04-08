Петр Бурдужа: «Бюджетная корректировка или бюджет PAS на избирательную кампанию?»

Депутат БКС Петр Бурдужа резко раскритиковал на пленарном заседании парламента проект «Бюджет+», представленный премьер-министром Дорином Речаном, назвав его «бюджетом, наскоро составленным на коленке, с предвыборным душком», в интересах партии PAS в преддверии парламентских выборов 2025 года.