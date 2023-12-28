В обсерватории КФУ доставили диплом о включении в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Это сооружение является сегодня уникальным образцом научно-культурного пространства.фото: vk.com--> В преддверии Нового года министр иностранных дел, председатель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергей Лавров вручил премьер-министру Татарстана Алексею Песошину диплом о включении Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (КФУ) в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.