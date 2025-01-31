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«Кресты стыдливо затираются» – Патриарх резко высказался против отмены православной символики

«Кресты стыдливо затираются» – Патриарх резко высказался против отмены православной символики

БлокнотРУ Патриарх Кирилл, выступая в Кремле на Рождественских образовательных чтениях, заявил о том, что в России «Кресты стыдливо затираются», а мысль о том, что у нас многонациональная и многоконфессиональная страна повторяется как заклинание.

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лл
лина любимцева
ПОЗОР!!!!
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