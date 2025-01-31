«Кресты стыдливо затираются» – Патриарх резко высказался против отмены православной символики

БлокнотРУ Патриарх Кирилл, выступая в Кремле на Рождественских образовательных чтениях, заявил о том, что в России «Кресты стыдливо затираются», а мысль о том, что у нас многонациональная и многоконфессиональная страна повторяется как заклинание.