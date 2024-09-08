360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    маслякова с Гагариным? а чё ни сразу с Иисусом Христом? ...масляков всего лишь "один из... которых на тв тьмаПисатель Беседин:...
  • Любовь Иванова
    А что при жизни - то так не хвалили?. Да. Ушел из жизни талантливый человек. Но как можно ставить в одну строку Масля...Писатель Беседин:...
  • MustaFa Napaykin
    Обломки из 404 ещё не передали? А то там прямо у здания Рады "сбили" )))))))))Президент Латвии ...

Песков: России предстоит многое сделать для победы в спецоперации

Песков: России предстоит многое сделать для победы в спецоперации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх