Песков: России предстоит многое сделать для победы в спецоперации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.
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