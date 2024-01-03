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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

На ежедневном брифинге журналисты попросили Министерство иностранных дел Франции обозначить позицию официального Парижа относительно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с применением запрещённых кассетных боеприпасов.

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Комментарии
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Сергей Николаевич
Так может согласно логике лягушатников и 51-й статьи устава ООН въеб-ть по Парижу ведь эти пидоры поставляя оружие хохостану по уши втянуты в СВО.
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16 час.
mullonen
А Макарону пофиг. Он переизбираться не хочет. И. кст, погибших в Донбассе с 14-го года он  за людей не считает. Там ведь кондиционеры взрывались?
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13 час.

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