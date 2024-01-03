Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

Так может согласно логике лягушатников и 51-й статьи устава ООН въеб-ть по Парижу ведь эти пидоры поставляя оружие хохостану по уши втянуты в СВО.

mullonen

А Макарону пофиг. Он переизбираться не хочет. И. кст, погибших в Донбассе с 14-го года он за людей не считает. Там ведь кондиционеры взрывались?