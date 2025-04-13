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CEE: уровень Каспийского моря может упасть на 21 метр к 2100 году

CEE: уровень Каспийского моря может упасть на 21 метр к 2100 году

Британские ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что даже при оптимистичном сценарии глобального потепления (+2°C) уровень Каспийского моря к 2100 году упадет на 5–10 метров, а при худшем раскладе — на 21 метр.

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