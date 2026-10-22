Кремль не исключает быстрой организации телефонного разговора между президентами России и США. По словам Дмитрия Пескова, технических препятствий нет, но в графике такой беседы пока нет.
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