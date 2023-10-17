В Крыму предлагают вернуть туристический кешбэк

Возобновление программы туристического кешбэка могло бы придать мощный дополнительный импульс развитию рекреационной и туристической сферы как в Крыму, так и в России в целом, сказал «Парламентской газете» председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
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