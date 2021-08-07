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Приморские строители получат девять миллиардов рублей

Приморские строители получат девять миллиардов рублей

Губернатор отметил, что строители региона должны рещить две очень важные проблемы — построить арендное жилье для работников бюджетной сферы и помочь властям восстановить права обманутых дольщиков, сирот и переселенцев из ветхого жилого фонда.

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