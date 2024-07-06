Кондиционеры станут доступны семьям с малышами: в Госдуму внесли предложение о компенсации покупки Ольга БезродняяМаленькие дети находятся в группе риска во время летней жары из-за возможности быстрее перегреться.
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