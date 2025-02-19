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ИЗВЕСТИЯ iz

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Цифровой архив газеты «Известия» с выпусками с 1917 года появился в «Яндексе»

Цифровой архив газеты «Известия» с выпусками с 1917 года появился в «Яндексе»

Нейросети «Яндекса» оцифровали более 30 тыс. выпусков газеты «Известия». Пользователям доступен полнотекстовый поиск по номерам издания начиная с первого выпуска 1917 года в сервисе «Поиск по архивам», сообщается 18 февраля.

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