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Царьград

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Фестиваль в Сириусе привлёк более 1000 артистов из 20 стран

Фестиваль в Сириусе привлёк более 1000 артистов из 20 стран

С 1 июня по 31 августа федеральная территория Сириус и курорт «Роза Хутор» принимают Международный фестиваль искусств, где более тысячи артистов из 20 стран представят спектакли, концерты и музыкальные парады, подводя итоги 28 августа.

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