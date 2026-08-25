Фестиваль в Сириусе привлёк более 1000 артистов из 20 стран

С 1 июня по 31 августа федеральная территория Сириус и курорт «Роза Хутор» принимают Международный фестиваль искусств, где более тысячи артистов из 20 стран представят спектакли, концерты и музыкальные парады, подводя итоги 28 августа.
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