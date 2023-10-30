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Несекретные материалы

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The Times: Залужный, вопреки Зеленскому, считает, что контрнаступление ВСУ завершилось

The Times: Залужный, вопреки Зеленскому, считает, что контрнаступление ВСУ завершилось

Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно контрнаступления ВСУ.

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