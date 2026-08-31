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Аргументы и Факты

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CNBC: Бессент и Силуанов обсудили на встрече «мирный план Трампа»

CNBC: Бессент и Силуанов обсудили на встрече «мирный план Трампа»

Министр финансов США Скотт Бессент провел переговоры с главой Минфина РФ Антоном Силуановым. Об этом в своем материале сообщила корреспондент телеканала CNBC Меган Касселла, сославшись на данные представителя американского финансового ведомства.

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