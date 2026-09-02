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Возобновляемые добавки повысили октановое число гибридного бензина до 102

Возобновляемые добавки повысили октановое число гибридного бензина до 102

Исследовательская группа разработала четыре состава гибридного бензина, в котором часть углеводородов нефтяного происхождения заменена возобновляемыми биологическими добавками.

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