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Загадочные многоугольники обнаружены под поверхностью Марса

Загадочные многоугольники обнаружены под поверхностью Марса

Исследователи, управляющие китайским марсоходом «Чжуронг», говорят, что обнаружили серию загадочных многоугольников, скрытых под поверхностью планеты, похожих на многоугольники, обнаруженные НАСА на поверхности Марса в 2012 году.

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