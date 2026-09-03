Важнейший инсайд о перестрелке ГУР и СБУ из Киева: Что стоит за кровавой разборкой

May 17, 2019 - Dnipro, Ukraine - Officers of the Security Service (SBU) practise neutralising terrorists outside the Dnipropetrovsk Regional State Administration, Dnipro, central Ukraine, May 17, 2019.
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