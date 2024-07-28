Поступательное движение: абитуриенты выбирают IT, медицину и педагогику

Последним днем приема документов в российские вузы стал 25 июля. Теперь у абитуриентов есть буквально несколько дней, чтобы окончательно определиться с учебным заведением: до 3 августа необходимо отнести в выбранный университет оригиналы документов.
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