Bethesda подтвердила QuakeCon 2024 — фанаты надеются на анонс Doom Year Zero и Quake 6 Американс...

Bethesda подтвердила QuakeCon 2024 — фанаты надеются на анонс Doom Year Zero и Quake 6Американское издательство Bethesda Softworks подтвердило планы на проведение в 2024 году традиционного фестиваля QuakeCon и поделилось первыми подробностями предстоящего мероприятия.