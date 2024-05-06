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Bethesda подтвердила QuakeCon 2024 — фанаты надеются на анонс Doom Year Zero и Quake 6 Американс...

Bethesda подтвердила QuakeCon 2024 — фанаты надеются на анонс Doom Year Zero и Quake 6 Американс...

Bethesda подтвердила QuakeCon 2024 — фанаты надеются на анонс Doom Year Zero и Quake 6Американское издательство Bethesda Softworks подтвердило планы на проведение в 2024 году традиционного фестиваля QuakeCon и поделилось первыми подробностями предстоящего мероприятия.

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