В США заявили, что политика администрации Байдена стала провалом для страны

REUTERS/Evelyn Hockstein Политика действующей администрации американского лидера Джо Байдена обернулась для США провалом, заявила в беседе с РИА Новости республиканский кандидат в конгресс от Аризоны Кэтлин Уинн.
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