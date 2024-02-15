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В США заявили, что политика администрации Байдена стала провалом для страны

В США заявили, что политика администрации Байдена стала провалом для страны

REUTERS/Evelyn Hockstein Политика действующей администрации американского лидера Джо Байдена обернулась для США провалом, заявила в беседе с РИА Новости республиканский кандидат в конгресс от Аризоны Кэтлин Уинн.

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