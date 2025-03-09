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Грудь Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики»

Грудь Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики»

Грудь российской модели Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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Eduard
Дураков и завистников всегда хватало.Может они свои груди покажут...отвисшие?
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