5 самых необычных исчезновений судов, которые так и не были разгаданы

25 Сентябрь — Мировой океан за всю историю мореплавания забрал сотни и даже тысячи судов. Но если большинство исчезновений вполне объяснимы природой или другими естественными причинами, то как минимум 5 ушли в никуда, растворившись в густом тумане.
25 Сентябрь — Мировой океан за всю историю мореплавания забрал сотни и даже тысячи судов. Но если большинство исчезновений вполне объяснимы природой или другими естественными причинами, то как минимум 5 ушли в никуда, растворившись в густом тумане.
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