Донбасс Сегодня

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Vladimir
    молодчина не чего хулить свои машины многие мы сами собираемПарень прокачал с...
  • Владимир 123
    Пираты остались без работы и смотрят кино...Впервые за послед...
  • Ирина
    Владелец ресторана абсолюто прав. В ресторан посетители пришли отдохнуть в приятной обстановке.Известный рестора...

5 самых необычных исчезновений судов, которые так и не были разгаданы

5 самых необычных исчезновений судов, которые так и не были разгаданы

25 Сентябрь — Мировой океан за всю историю мореплавания забрал сотни и даже тысячи судов. Но если большинство исчезновений вполне объяснимы природой или другими естественными причинами, то как минимум 5 ушли в никуда, растворившись в густом тумане.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх