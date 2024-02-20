Активисты Архангельской области передали два автомобиля в зону СВО

Помимо автомобилей «Форд-Транзит» и УАЗ «Патриот», бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали запасные части к этим машинам, блиндажные свечи, маскировочные сети и вещи первой необходимости.
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