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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1174 пари – самая продолжительная победная серия беттора в Leon

В Leon рассказали о самой продолжительной победной серии бетторов. «Самая продолжительная победная серия одного из игроков БК Леон составила 1174 пари! Этот абсолютный рекорд был установлен в этом году – буквально несколько месяцев назад!» – сообщили в Leon.

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