Меня давно занимает такой вопрос. Почему в моем детстве, когда детей вокруг было полно, а рождаемость била все рекорды, никто ни о каких «яжематерях» не говорил? А сейчас эти истории посыпались как из рога изобилия, хоть детей рождается совсем мало? Я многодетная мамочка, сделайте мне скидку/дайте бесплатно! Я видела в сети целые сообщества, которые жили только тем, что каждый день размещали с десяток сгенерированных искусственно переписок, в которых матери вели себя крайне неадекватно.
Почему раньше никто не слышал о «яжематерях», а сейчас они всем мешают?
Комментарии
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Добрый Кот
Они были всегда. Только о них знало ближайшие окружение. А сейчас, с развитием интернета и соцсетей, о них узнали все. Яжматери читают о чужих "подвигах" и выставляют свои : согнала мужика с места, чтобы посадить свою личинку; пролезла без очереди-яжеродила, ясовершила подвиг. А значит мне должны.Пару раз сталкиваться с такими в транспорте. Типа уступи место моему ребёнку и мне. Оба раза были посланы.
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14 час.
Добрый Кот
яжемать - это подвид хамла обыкновенного. Просто в данном случае для этой хамовитой особи оправданием своего поведения служит тот момент, что она мать.
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14 час.
sss
раньше детей было больше. Но никто не делал из дитя культа. Детей воспитывали, учили слову "нельзя". Сейчас помешательство на вседозволенности. Что то вырастет из этих деток?
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13 час.
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