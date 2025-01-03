Разногласия в команде Трампа: Как Украина разделила будущую администрацию

Сотрудники команды Трампа столкнулись с разногласиями по поводу украинского конфликта. Антироссийски настроенные члены публично поддерживают мирные инициативы, затеяные президентом, но закулисные дебаты продолжаются.
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