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Царьград

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Разногласия в команде Трампа: Как Украина разделила будущую администрацию

Разногласия в команде Трампа: Как Украина разделила будущую администрацию

Сотрудники команды Трампа столкнулись с разногласиями по поводу украинского конфликта. Антироссийски настроенные члены публично поддерживают мирные инициативы, затеяные президентом, но закулисные дебаты продолжаются.

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