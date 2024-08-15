YouGov: многие в США верят в симпатию Харрис к Палестине и считают Россию врагом

Лишь 4% американцев считают РФ «дружелюбно» настроенной страной Более четверти американцев полагают, что вице-президент США Камала Харрис больше симпатизирует Палестине, чем Израилю, и свыше половины считают Россию и Иран врагом для Соединенных Штатов, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного совместно с журналом Economist.