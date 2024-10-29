Страна и люди
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Страна и люди

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В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло

В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло

Основной причиной подорожания сливочного масла стал рост себестоимости производства. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

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Комментарии
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Модест
Самый страшный зверь на земле - жаба. Она много кого задавила, в том числе производителей масла. Сначала бодяжили с маргарином и пальмой, а теперь и бодяжить нечего, осталась одна пальма. Коров зарезали, фуражное зерно продали за бугор. Финское и прибалтийское масло под санкциями, одна надежда на бацьку Лукашенко.
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