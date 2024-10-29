В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло

Модест

Самый страшный зверь на земле - жаба. Она много кого задавила, в том числе производителей масла. Сначала бодяжили с маргарином и пальмой, а теперь и бодяжить нечего, осталась одна пальма. Коров зарезали, фуражное зерно продали за бугор. Финское и прибалтийское масло под санкциями, одна надежда на бацьку Лукашенко.