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Царьград

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Группировку ВСУ у Белгородской области усилили опасными таинственными дронами

Группировку ВСУ у Белгородской области усилили опасными таинственными дронами

ВСУ перекинули на границу Белгородской области секретных операторов БПЛА.Подразделения крайне опасных таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов перекинули ВСУ на границу Белгородской области.

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