«Сырский решил сыграть по-крупному»: Враг получил приказ о переброске к Бердычам и Тоненькому всех резервов: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: В Красногоровке ВС России закрепляются на улицах Лермонтова и Железнодорожной.