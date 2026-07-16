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В Пермском крае начали проверку из-за схода с рельсов грузовых вагонов

В Пермском крае начали проверку из-за схода с рельсов грузовых вагонов

В Пермском крае организована проверка из-за схода с рельсов пяти полувагонов на участке Кишерть — Шумково из-за размыва грунта, сообщает пресс-служба Центрального следственного управления на транспорте СК России.

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