Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вот и ещё одного губернатора «ушли по собственному пожеланию» … «Тихий Ужас» идёт по стране

Вот и ещё одного губернатора «ушли по собственному пожеланию» … «Тихий Ужас» идёт по стране

НИЦ Глобальных коммуникаций О чём молчит либеральная пресса и о чём думает сейчас абсолютно каждый, причастный к «Системе» - «на его месте должен быть я…» На этот раз «добровольно» решил оставить свой пост недавно избранный губернатор Самарской области Азаров.

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Комментарии
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Николай
Похоже власть губит чинуш, хуже ковида и эта болезнь трудно излечима????
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1 час.
Кошмар
Беглова ещё в этом списке не хватает. Отдал Питер на откуп азербайджанцам.
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59 мин.
Секушин Леонид
Беглов, сильно любимый питерцами, переизбирается. Поддержкой сверху уже обеспечился.
Ответить
26 мин.

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