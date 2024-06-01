Вот и ещё одного губернатора «ушли по собственному пожеланию» … «Тихий Ужас» идёт по стране

НИЦ Глобальных коммуникаций О чём молчит либеральная пресса и о чём думает сейчас абсолютно каждый, причастный к «Системе» - «на его месте должен быть я…» На этот раз «добровольно» решил оставить свой пост недавно избранный губернатор Самарской области Азаров.